تحذير من تأثير قوي لأزمة أوكرانيا على التجارة العالمية

أظهر تقرير لمنظمة التجارة العالمية، نُشر اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف عام 2022.

وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3,1 و3,7 بالمئة هذا العام، في حين يُنتظر أن يستقر نمو التجارة العالمية بين 2,4 و3 بالمئة. وكانت منظمة التجارة العالمية توقعت في أكتوبر نموا بنسبة 4,7 بالمئة.

وقالت أمانة منظمة التجارة العالمية «من المرجح أن يشعر الناس في أنحاء العالم بالتكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة والإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا».

منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير الماضي، بقيت أطنان من الحبوب في الموانئ الأوكرانية مثل ميناء مدينة ماريوبول.

ويضيف التقرير أن «الدول الأكثر فقراً معرضة لخطر كبير جراء العملية، لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء».

ولفتت المنظمة إلى أن «ذلك قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي».

رغم أن حصص روسيا وأوكرانيا في إجمالي الإنتاج العالمي والتجارة صغيرة نسبيا، فإن كلا البلدين من الموردين المهمين لسلع أساسية أبرزها المنتجات الغذائية والطاقة.

وبحسب منظمة التجارة العالمية، صدّر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمئة من القمح العالمي، و15 بالمئة من الشعير، و45 بالمئة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9,4 بالمئة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمئة للغاز الطبيعي.

المصدر: آ ف ب