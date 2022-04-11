اتفاق جزائري إيطالي على زيادة الغاز المصدر إلى روما

توصلت الجزائر وإيطاليا، اليوم الاثنين، إلى اتفاق لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي.

تم الاتفاق خلال زيارة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر حيث أجرى مباحثات مع الرئيس عبد المجيد تبون.

ذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت "تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون (...) في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين".

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، عقب محادثات مع الرئيس الجزائري، للصحفيين "وقعت حكومتانا إعلان نيات بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الاتفاق بين شركة إيني (المجموعة الإيطالية) وسوناطراك (الجزائرية) لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا".

وأوضح بيان لسوناطرك أنها وقعت مع "إيني" اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي (...) وزيادة حجم الغاز المصدّر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز ترانسمد".

وتابع البيان "كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقًا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار".

وبحسب بيان لمجموعة "إيني"، فإن الإضافات في كميات الغاز "ستزيد تدريجياً لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023-2024".

وأضاف أن "إيطاليا مستعدة للعمل مع الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة واستغلال الهيدروجين الأخضر. كما نسعى لتسريع الانتقال في مجال الطاقة وخلق فرص للتنمية والتوظيف".

وأكد دراغي أنه "فور العملية في أوكرانيا، أعلنت أن إيطاليا ستتحرك بسرعة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. واتفاقيات اليوم هي استجابة مهمة لهذا الهدف الاستراتيجي".

واعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى إيطاليا في نهاية مايو المقبل.

والجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تتعرض لعقوبات من شركائها الأوروبيين منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتستورد إيطاليا نحو 95 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه. وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي بنحو 45 بالمئة من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30 بالمئة.

المصدر: آ ف ب