20 قتيلاً في مجزرة نفذها إرهابيون بالكونغو

قال مسؤول محلي وجماعة حقوقية محلية إن إرهابيين قتلوا 20 شخصاً على الأقل في هجمات أمس الأحد واليوم الاثنين في إقليم إيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف المصدران أن المهاجمين أعضاء في جماعة إرهابية متشددة معروفة محليا. وهذه الجماعة ميليشيات لها نشاط في شرق الكونغو منذ التسعينيات وقتلت عشرات المدنيين في غارات على القرى.

وقال مويس أوسيني، ممثل حاكم منطقة كوماندا، اليوم الاثنين "الوضع لا يزال متوترا في مانجوسو، وهي منطقة على بعد كيلومترين من كوماندا. قتل العدو 17 مدنيا هناك قبل أن يحرق منازل وينهب الكثير من أمتعة السكان".

وأضاف أن المهاجمين قتلوا أيضا ثلاثة أشخاص في بلدتي "شاوري مويا" و"ماشوالو" القريبتين يوم الأحد.

وأعلنت الكونغو حالة تأهب العام الماضي بعد تفاقم إراقة الدماء في إقليمي إيتوري وكيفو الشمالية.

وأرسلت أوغندا أكثر من ألف جندي إلى الكونغو في ديسمبر للقيام بعمليات مشتركة ضد تلك الجماعة الإرهابية المحلية.

وأكد جولس نجونجو، المتحدث باسم الجيش الكونغولي، وقوع الهجوم لكنه لم يذكر عدد القتلى.

المصدر: آ ف ب