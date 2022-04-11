بايدن ومودي يبحثان الأزمة الأوكرانية

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعاً افتراضياً، اليوم الاثنين، ركز بشكل أساسي على أوكرانيا. جرت المحادثات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمزيد من المساعدة من الهند لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وخلال الاجتماع الافتراضي عبر الفيديو، عبَر كل من بايدن ومودي عن قلقهما المتزايد من الوضع في أوكرانيا. وقال مودي «في الآونة الأخيرة، كانت أنباء مقتل مدنيين أبرياء في مدينة بوتشا مقلقة للغاية. نددنا بها على الفور وطالبنا بإجراء تحقيق مستقل». كما أبلغ مودي بايدن أنه اقترح في المحادثات الأخيرة مع روسيا أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي. من جانبها، أوضحت الولايات المتحدة أنها لا تريد أن ترى أي زيادة في واردات الهند من الطاقة الروسية. وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي الأميركي لشؤون الاقتصاد الدولي، الذي زار الهند في الآونة الأخيرة، إن الولايات المتحدة لن تضع أي «خط أحمر» للهند بشأن وارداتها من الطاقة الروسية لكنها لا تريد أن ترى «زيادة سريعة» في الواردات. وقال البيت الأبيض إن اجتماع بايدن ومودي يسبق آخر بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ.