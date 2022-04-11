انفصاليون يسيطرون على منشأة حيوية في أوكرانيا

أكد دينيس بوشيلين زعيم الانفصاليين في منطقة دونيتسك، اليوم الاثنين، أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال بوشيلين مباشرةً عبر قناة «بيرفي كانال» الروسية، «في ما يخصّ مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا». دينيس بوشيلين، زعيم الانفصاليين في دونتسك ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن إدوارد باسورين المتحدث باسم القوات الانفصالية قوله، إن آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليًا في مصنعَي «أزوفستال» و«أزوفماش» الضخمين.

وكان باسورين قد أكد، صباح الاثنين، السيطرة على 80% من منطقة المرفأ.

وأكد بوشيلين، اليوم الاثنين، أن قواته ستكثف جهودها للسيطرة على منطقة دونيتسك بشكل كامل.

وقال، في مؤتمر صحفي في دونيتسك إن «العملية ستُكثّف، لأن كلما ماطلنا، عانى السكان المدنيون كونهم رهينة الوضع».

المصدر: آ ف ب