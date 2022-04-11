أميركا تحدد منطقة تمركز قوات روسية في أوكرانيا

ذكر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا بدأت تعزيز وتزويد قواتها بالعتاد في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وقال المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، "لاحظنا جهودًا من جانب الروس لتجديد مواردهم وتعزيز صفوفهم في دونباس"، مشيرًا خصوصًا إلى قافلة دبابات شمال "إزيوم". وأوضح المسؤول للصحافة أن البنتاجون يقدّر أن قافلة الدبابات هذه تضمّ عناصر للقيادة والسيطرة وكتيبة دعم صيانة المروحيات وكتيبة لوجستية من قوات المشاة. وأضاف أن القوات الروسية تعزز صفوفها أيضًا في جنوب غرب دونيتسك (شرق)، خصوصًا بالمدفعيات لكن "لا نعتبر أن الهجوم الجديد قد بدأ". وأكد المسؤول الكبير في وزارة الدفاع أن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف اختير لقيادة هذا الهجوم. وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأميركية ليس لديها دليل على أن روسيا دمرت أيا من منظومات الدفاع الصاروخي (إس-300) في أوكرانيا.