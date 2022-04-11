اليوم 09:16
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا تحدد منطقة تمركز قوات روسية في أوكرانيا
جنود على متن دبابة في أوكرانيا
11 ابريل 2022 19:28

ذكر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا بدأت تعزيز وتزويد قواتها بالعتاد في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
وقال المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، "لاحظنا جهودًا من جانب الروس لتجديد مواردهم وتعزيز صفوفهم في دونباس"، مشيرًا خصوصًا إلى قافلة دبابات شمال "إزيوم".
وأوضح المسؤول للصحافة أن البنتاجون يقدّر أن قافلة الدبابات هذه تضمّ عناصر للقيادة والسيطرة وكتيبة دعم صيانة المروحيات وكتيبة لوجستية من قوات المشاة.
وأضاف أن القوات الروسية تعزز صفوفها أيضًا في جنوب غرب دونيتسك (شرق)، خصوصًا بالمدفعيات لكن "لا نعتبر أن الهجوم الجديد قد بدأ".
وأكد المسؤول الكبير في وزارة الدفاع أن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف اختير لقيادة هذا الهجوم.
وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأميركية ليس لديها دليل على أن روسيا دمرت أيا من منظومات الدفاع الصاروخي (إس-300) في أوكرانيا.

المصدر: رويترز
أوكرانيا
الجيش الروسي
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©