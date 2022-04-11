اليوم 09:15
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
50 قتيلاً بمجزرة نفذها مسلحون في نيجيريا
هجوم في نيجيريا (أرشيفية)
11 ابريل 2022 18:08

قال سكان وزعيم مجتمعي، اليوم الاثنين، إن 50 شخصاً على الأقل قتلوا واختُطف العشرات على يد مسلحين في ولاية بلاتيو النيجيرية في أحدث مجزرة في سلسلة من الهجمات التي تشنها عصابات مسلحة في الأجزاء الشمالية من البلاد.
ومثل تلك الهجمات ليست أمراً معتاداً في بلاتيو الواقعة بوسط نيجيريا، لكنّ للولاية حدوداً مع ولاية كادونا، حيث قامت مجموعات يشتبه في أنها من العصابات، التي نفذت من قبل عمليات سطو واختطاف، بتفجير قضبان السكك الحديدية وقتلت ثمانية أشخاص واختطفت العشرات الشهر الماضي.
كما قتل 15 جندياً الأسبوع الماضي على يد مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية في كادونا.
وقال جوناثان إيشاكو المتحدث باسم منتدى الزعماء التقليديين في بلاتيو: «هذا أمر محزن للغاية مجدداً وندينه بشدة. على قوات الأمن ضمان الإنقاذ الفوري لكل من اختُطفوا».
وأضاف أن ما لا يقل عن 50 قتلوا واختُطف 70 من بينهم نساء وأطفال من تسع قرى أمس الأحد.

المصدر: رويترز
نيجيريا
مجزرة
قطاع طرق
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©