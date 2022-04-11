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عربي ودولي
جونسون يرفض مطالب بقيود جديدة ضد كورونا
بوريس جونسون
11 ابريل 2022 17:48

رفض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون دعوات مسؤولي القطاع الطبي بفرض إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، قائلا إن بيانات المستشفيات لا تبرر التحول عن خطة " التعايش مع كورونا".  

وكان اتحاد هيئة الخدمات الصحية الطبية الحكومية قد طالب " بتجديد" الاستراتيجية لتخفيف الضغط على المستشفيات، التي وصفها الاتحاد بأنها تعاني للتعامل مع "الطلب المرتفع بصورة حرجة على تلقي خدمات الطوارئ".

كما اتهم الاتحاد الحكومة بالتخلي عن "الاهتمام بفيروس كورونا تماماً".ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم الحكومة كاميلا مارشال القول للصحفيين اليوم الاثنين" من الواضح أن هيئة الخدمات 
الصحية تعاني من الضغط حيث أنها ترعى المرضى".

وأضافت أن الحكومة تراقب وضع المستشفيات، ولا ترى أن هناك في البيانات الحالية ما يدعو لتغيير المسار. 

المصدر: وكالات
كورونا
بوريس جونسون
كوفيد 19
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