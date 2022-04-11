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لافروف: روسيا لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا خلال محادثات السلام
لافروف: روسيا لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا خلال محادثات السلام
11 ابريل 2022 17:21

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين إن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا من أجل جولات لاحقة من محادثات السلام.

ويقول مسؤولون روس إن محادثات السلام مع أوكرانيا لا تتقدم بالسرعة التي يريدونها، واتهموا الغرب بمحاولة عرقلة المفاوضات من خلال إثارة مزاعم بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، قال لافروف إنه لا يرى أي سبب لعدم مواصلة المحادثات مع أوكرانيا لكنه أصر على أن موسكو لن توقف عمليتها العسكرية عندما يجتمع الطرفان مرة أخرى.

وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتعليق العمليات العسكرية خلال الجولة الأولى من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في أواخر فبراير ، لكن موقف موسكو تغير منذ ذلك الحين.

 

المصدر: وكالات
سيرجي لافروف
لافروف
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