23 قتيلاً في انهيارات أرضية وفيضانات بالفلبين

ذكرت الشرطة الفلبينية اليوم الاثنين، أن 23 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات ناتجة عن أول عاصفة استوائية تضرب البلاد العام الجاري.

وقال رئيس شرطة مدينة بايباي سيتي، ليفتنانت كولونيل، جومن كولادو، إن رجال الإنقاذ انتشلوا عشرين جثة في المدينة الواقعة في إقليم ليتي 599/ كيلومترا جنوب شرق مانيلا/ حيث طمرت الانهيارات الأرضية العشرات من المنازل.

وأضاف كولادو أن مياه الفيضانات الهائجة جرفت ضحايا آخرين. وسجلت الوكالة الوطنية للكوارث وفاة ثلاثة أشخاص آخرين في الفيضانات والانهيارات الأرضية في الإقليمين الجنوبيين دافاو أورينتال ودافاو دي أورو.