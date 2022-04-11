اليوم 09:15
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا
نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل
11 ابريل 2022 15:56

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب 
العملية العسكرية في أوكرانيا، مع التركيز على واردات النفط.

وقال المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مستهل الاجتماع إن الوزراء سوف يناقشون "الخطوات التالية" في العقوبات، وسط معارضة ألمانيا والمجر والنمسا لخطوات الاتحاد الأوروبي تجاه حظر واردات النفط الروسي.

ويحضر بوريل الاجتماع في لوكسمبورج بعد التعهد بالمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين خلال زيارة لأوكرانيا يوم الجمعة الماضي.

 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©