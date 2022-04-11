الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل