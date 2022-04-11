الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل
11 ابريل 2022 15:56
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، مع التركيز على واردات النفط.
وقال المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مستهل الاجتماع إن الوزراء سوف يناقشون "الخطوات التالية" في العقوبات، وسط معارضة ألمانيا والمجر والنمسا لخطوات الاتحاد الأوروبي تجاه حظر واردات النفط الروسي.
ويحضر بوريل الاجتماع في لوكسمبورج بعد التعهد بالمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين خلال زيارة لأوكرانيا يوم الجمعة الماضي.