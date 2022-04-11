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السعودية من دون وفيات بكورونا للمرة الثالثة منذ عامين
السعودية من دون وفيات بكورونا للمرة الثالثة منذ عامين
11 ابريل 2022 14:42

 كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالة وفاة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 
24 ساعة الماضية للمرة الثالثة منذ أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات الوزارة اليوم  تسجيل 130 إصابة  ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 751 الفا و943  حالة .
وتم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 737 ألفا و482 .

وأظهرت البيانات عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات الكلي 9058 حالة وفاة. 

المصدر: وكالات
كورونا
وزارة الصحة السعودية
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