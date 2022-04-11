أوكرانيا تعلن الاتفاق على 9 ممرات إنسانية جديدة

أوكرانيون فروا إلى المكسيك يسيرون مع أمتعتهم لعبور ميناء سان يسيدرو البري على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك