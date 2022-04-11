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أوكرانيا تعلن الاتفاق على 9 ممرات إنسانية جديدة
أوكرانيون فروا إلى المكسيك يسيرون مع أمتعتهم لعبور ميناء سان يسيدرو البري على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك
11 ابريل 2022 12:43
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إنه تم الاتفاق مع موسكو على إقامة تسعة ممرات إنسانية اليوم الاثنين لإجلاء السكان من المناطق الشرقية المحاصرة، منها خمسة ممرات في منطقة لوجانسك.
وأضافت فيريشتشوك أن الممرات المزمعة تشمل واحدا للأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم بوسائل النقل الخاصة من مدينة ماريوبول.
المصدر: وكالات
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