اليوم 09:14
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إغلاق مدينة صينية جديدة أمام الوافدين بسبب كورونا
إغلاق مدينة صينية جديدة أمام الوافدين بسبب كورونا
11 ابريل 2022 12:49

أعلنت مدينة قوانغتشو الصينية، اليوم الاثنين، إغلاق أبوابها أمام معظم الوافدين إليها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتوجد في قوانغتشو، التي تمثل مركزا مهما للتصنيع، مقرات الكثير من الشركات الكبرى وأحد أهم مطارات الصين. ولم تسجل سوى 27 حالة في المدينة اليوم.

ولم يعلن حتى الآن عن إغلاق في قوانغتشو، في حين تواجه مدينة شنغهاي الوضع الأسوأ، إذ سجلت 26087 حالة إصابة اليوم، ظهرت الأعراض على 914 حالة منها فقط.

ولا يمكن لسكان قوانغتشو مغادرتها إلا للضرورة ويتعين عليهم كذلك تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، وفق ما صرح به تشن بين، المتحدث باسم المدينة في إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا والتزمت الصين بسياسة عدم التسامح مع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في تعاملها مع حالات تفشي الفيروس، فطبقت العزل بشكل صارم وأجرت اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الإصابات، رغم الشكاوى في شنغهاي من نقص الأغذية والخدمات الطبية.

المصدر: وكالات
كورونا
الصين
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©