«القيادة» اليمني: استعدادات للعودة للمحافظات المحررة

الرياض، عدن (وكالات)



أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد الركن طارق محمد صالح، أمس، على أهمية رص الصفوف والوقوف جنباً إلى جنب وتعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف في مواجهة التحديات المختلفة، لافتاً إلى الاستعدادات للعودة إلى المحافظات المحررة، والعمل على ترسيخ الهدنة. والتقى صالح في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مع عدد من المحافظين اليمنيين، وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية. كما ناقش صالح، أمس، مع نائبة السفير الكندي لدى المملكة العربية السعودية جين الخوري، التطورات على الساحة اليمنية وأهمية النتائج التي خرجت بها المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت في الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية والدفع قدماً نحو جهود عملية السلام. وتناول اللقاء، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأولويات مجلس القيادة الرئاسي والاستعدادات للعودة إلى المحافظات المحررة، والعمل على ترسيخ الهدنة، رغم تزايد خروقها من قبل ميليشيات «الحوثي».

وقدمت نائبة السفير الكندي للعميد طارق صالح التهاني بمناسبة تشكيل المجلس القيادي الرئاسي وانتقال السلطة.

يأتي ذلك، فيما صعّدت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية خروقها للهدنة لليوم السابع، على التوالي، في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في تقرير، أن قوات الجيش اليمني رصدت 141 خرقاً للهدنة ارتكبتها ميليشيات «الحوثي» يوم الجمعة الماضي، منها 44 خرقاً للهدنة في جبهات غرب حجة، و43 في جبهات محور تعز، و25 خرقاً للهدنة شمال وغرب وجنوب مأرب، و18 خرقاً للهدنة في محوري البرح وحيس، و8 خروق للهدنة في جبهات شرق وشمال الجوف، و3 خروق للهدنة في جبهة كتاف البقع وجبهة الفاخر بالضالع.

وأشار التقرير إلى أن الخروق تنوعت بين استهداف مواقع قوات الجيش في الجبهات كافة بالمدفعية والعيارات، إضافة إلى عمليات شق طرقات ونشر قنّاصة في عدّة مواقع.

ولفت إلى أنه لليوم السابع استمرّت الميليشيات في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، منها 29 طقماً محمّلة بأفراد وذخائر دفعت بها إلى عدّة مواقع جنوب وغرب مأرب، ودفعت بآليات عليها عيارات إلى محيط جبال البلق، منوهاً بأن الميليشيات دفعت أيضاً بتعزيزات كبيرة شملت أفراداً وذخائر إلى مواقع في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الشمالية الشرقية لتعز وإلى جبهتي الضباب ومقبنة.

وكانت قوات الجيش كسرت عدّة عمليات هجومية ومحاولات تسلل نفّذتها الميليشيات «الحوثية» خلال الـ48 ساعة الماضية، مستغلّة غياب التغطية الجوّية والتزام القوات اليمنية بالهدنة.