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الإرياني: نجاح المشاورات بالرياض إنجاز تاريخي
الإرياني: نجاح المشاورات بالرياض إنجاز تاريخي
11 ابريل 2022 01:43

الرياض (وكالات)

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، أن نجاح المشاورات اليمنية التي انعقدت في العاصمة السعودية بتنظيم ورعاية من مجلس التعاون الخليجي، في إذابة جبل الجليد المتراكم من الخلافات وجمع الطيف اليمني وتوحيد كلمتهم، إنجاز تاريخي يعيد وضع البلد في المسار الصحيح.
وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في «تويتر»، إن المشاورات التي مثلت تحولاً جذرياً في مسار الأزمة اليمنية أكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم لاستعادة دولتهم وإحلال السلام وتثبيت الأمن والاستقرار، بما في ذلك «الحوثيون»، الذين ظل الباب مفتوحاً أمامهم للانضمام حتى اللحظة الأخيرة.
كما أضاف أن المشاورات كرست إجماع الطيف السياسي والوطني تحت مظلة الشرعية، والامتداد الطبيعي لليمن كجزء من المنظومة الخليجية والفضاء العربي، في مقابل حالة العزلة «الحوثية» التي ترفض أي دعوة للحوار وحقن الدماء، وتواصل استخدام لغة الحرب وسيلة لتحقيق أهدافها.
وانطلقت المحادثات اليمنية - اليمنية، نهاية الشهر الماضي، في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، واختتمت في 7 أبريل الجاري بمشاركة طيف كبير من الأطراف اليمنية، وممثلين عن أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني لكن بغياب «الحوثيين».

 

 

معمر الإرياني
اليمن
الجيش اليمني
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