مقتل فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة

رام الله (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل امرأة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات إسرائيلية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على «مشتبه بها».

وأكدت الوزارة «مقتل المواطنة التي أطلق الاحتلال النار عليها في حوسان» قرب بيت لحم، موضحة أنها توفيت جرّاء تسبب إطلاق النار بـ«قطع في شريان الساق»، وهو ما أدى إلى خسارتها «كمية كبيرة من الدم».

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن السيدة تدعى «غادة سباتين» في العقد الرابع من عمرها وهي أرملة وأم لستة.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن السيدة لم تتجاوب مع تحذير و«إجراءات التوقيف»، و«أطلق الجنود النار باتجاه الجزء السفلي من جسدها» بعد مواصلتها الاقتراب.

وأشار البيان إلى أن الجيش قدم لها الإسعافات الأولية في الموقع، قبل أن تنقلها خدمة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.

وأكد بيان الجيش أن «الحادثة قيد التحقيق».

وتأتي الحادثة وسط تصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ مارس المنصرم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين التي انطلق منها منفذ الهجوم الأخير، الذي وقع يوم الخميس الماضي، في تل أبيب.