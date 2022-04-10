أوكرانيا تدعو الغرب لحظر النفط الروسي وتطلب أسلحة

كييف، بوزوفا (وكالات)

أكدت أوكرانيا، أمس، أنها تسعى إلى فرض مجموعة أخرى من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو والحصول على مزيد من المساعدات العسكرية من حلفائها، بينما دمرت القوات الروسية مطاراً وأهدافاً أخرى في شرق البلاد.

وقالت إن موسكو تحشد قواتها في الشرق لشن هجوم كبير، وحثت الناس على الفرار.

وقال مسؤولون إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على منطقتي لوهانسك ودنيبرو في أوكرانيا أمس. وقال فالنتين ريزنيشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد، إن الصواريخ دمرت المطار بالكامل في مدينة دنيبرو. وقال رئيس مجلس منطقة دنيبرو ميكولا لوكاشوك إن خمسة من موظفي جهاز الطوارئ الحكومي أصيبوا بجروح جراء الغارة على المطار. وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن صواريخ عالية الدقة دمرت مقر كتيبة دنيبرو في بلدة زفونتسكي. ولم يتسن التأكد من صحة هذه التقارير حتى الآن.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على «تويتر» أنه تحدث هاتفياً إلى المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن فرض عقوبات إضافية علاوة على تقديم مزيد من الدعم الدفاعي والمالي لبلاده.

وذكر مكتب زيلينسكي أن الرئيس ناقش مع مسؤولين أوكرانيين مقترحات كييف لفرض مجموعة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وجدد زيلينسكي في خطاب ألقاه، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، مناشدته للحلفاء الغربيين بفرض حظر كامل على منتجات الطاقة الروسية وإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. وكان الاتحاد الأوروبي فرض، يوم الجمعة الماضي، حظراً على استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات الروسية، لكن واردات النفط والغاز من روسيا ما زالت كما هي.

وفجر تزايد الضحايا المدنيين إدانات دولية واسعة النطاق وأدى لفرض عقوبات جديدة.

ويلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، للبحث في فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو، غير أن التكتل لا يزال منقسماً حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارتها كييف، يوم الجمعة الماضي، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن فرض عقوبات على روسيا لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد.

وأضافت: «فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا، ونستعد لرزمة سادسة».

ورغم أن العقوبات التي ستضر بروسيا لأقصى حدّ، أي مقاطعة الاتحاد الأوروبي لوارداتها من الطاقة، ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، يؤكّد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.

وزعم مسؤول أوكراني، أمس، العثور على مقبرة تضم جثتين لمدنيين على الأقل في قرية بوزوفا بالقرب من كييف، في أحدث اكتشاف من نوعه منذ الانسحاب الروسي من مناطق في شمال العاصمة.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا لشبكة سكاي نيوز إنه عُثر على 1222 جثة لأوكرانيين قُتلوا في منطقة كييف.

ورفضت روسيا مزاعم أوكرانيا والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب. ونفت استهداف مدنيين فيما تسميه «عملية خاصة» لنزع سلاح أوكرانيا و«القضاء على النازيين» فيها. ورفضت أوكرانيا والدول الغربية ذلك باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن هجوم عسكري.

تتعرض بعض المدن في الشرق لقصف عنيف، ولا يستطيع عشرات الآلاف المغادرة.

وصارت دعوات المسؤولين الأوكرانيين للمدنيين بالفرار أكثر إلحاحاً، بعد هجوم صاروخي، قبل يومين، على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، كانت مكتظة بالنساء والأطفال وكبار السن الذين يحاولون المغادرة. وقال مسؤولون أوكرانيون إن أكثر من 50 شخصاً قتلوا.

ونفت روسيا مسؤوليتها، قائلة إن طراز الصواريخ المستخدمة في الهجوم لا يستخدمه سوى الجيش الأوكراني. وتقول الولايات المتحدة إنها تعتقد أن القوات الروسية مسؤولة عن الهجوم.

وكتب حاكم المنطقة سيرهي جايداي على تطبيق تيليجرام قائلاً إنه سيكون هناك تسعة قطارات متوفرة اليوم الأحد لمغادرة سكان منطقة لوجانسك.

ودعا البابا فرنسيس إلى هدنة في عيد القيامة بأوكرانيا، وأدان «حماقة الحرب» أثناء رئاسته قداس «أحد السعف»، في ساحة القديس بطرس أمام عشرات الآلاف من الزوار. وتساءل: «أي نوع من النصر الذي يرفع علماً فوق كومة من الأنقاض؟».

وخلال عظة في موسكو، أمس، دعا البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والحليف المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، الناس إلى الالتفاف حول السلطات.

وأجبر الهجوم الروسي نحو ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة على ترك منازلهم، وحول المدن إلى أنقاض وتسبب في قتل أو جرح الآلاف.

كييف تحظر جميع الواردات الروسية

قررت أوكرانيا حظر جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل العملية العسكرية بواردات سنوية تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، وطالبت الدول الأخرى بأن تحذو حذوها وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.

وكتبت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو، على صفحتها على «فيسبوك»: «أعلنا رسمياً وقف التجارة في السلع على نحو تام مع الدولة المعتدية».

وأضافت: «من الآن فصاعداً، لن يتم جلب أي منتجات من الاتحاد الروسي إلى أراضي دولتنا».

وكان تبادل السلع والخدمات معدوماً تقريباً بين البلدين منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكن القرار الجديد يجعل حظر الواردات قانوناً.

وقالت وزيرة الاقتصاد: «ميزانية المهاجم لن تتلقى هذه الأموال، وهو ما سيقلل من قدرتها على تمويل العملية العسكرية».

وتابعت: «يمكن لهذه الخطوة من قبل أوكرانيا أن تكون نموذجاً لشركائنا الغربيين، وتحفزهم على تشديد العقوبات على روسيا، بما في ذلك تنفيذ حظر للطاقة وفرض عزلة على جميع البنوك الروسية».