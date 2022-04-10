تظاهرات مؤيدة للروس في ألمانيا

فرانكفورت (وكالات)



شهدت ألمانيا في نهاية الأسبوع تظاهرات عدة مثيرة للجدل دعت إليها الجالية الكبيرة للناطقين بالروسية في البلاد، والتي تعتبر أنها تتعرّض للتمييز منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وشارك، أمس، نحو 600 شخص في تظاهرة في وسط فرانكفورت رافعين الأعلام الروسية، في تحرّك «ضد الحقد والإساءة»، بحسب مراسلين صحافيين.

وشارك عدد مماثل في تجمّع نظّم بشكل متزامن في هانوفر في شمال البلاد، دعا إليه أفراد في الجالية الناطقة بالروسية، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ونُظّمت، أمس الأول، تظاهرتان مماثلتان في ليوبيك، شمال البلاد، بمشاركة 150 شخصاً، وفق الشرطة، وفي شتوتغارت.

وفي فرانكفورت، تجمّع المتظاهرون بادئ الأمر في شارع المصارف في المدينة تحت رقابة أمنية مشددة.

وقال المتظاهر أوزان يلماز، البالغ 24 عاماً: «أتيت إلى هنا لأنّي مع السلام، هناك أطفال يتعرّضون للضرب في المدارس لأنهم يتحدّثون الروسية، هذا الأمر غير مقبول».

وانطلق المشاركون في التظاهرة المؤيدة لروسيا في مسيرة نحو أكبر مدفن في المدينة لوضع الزهور عند السياج، تكريماً لجنود سوفييت سقطوا في الحرب العالمية الثانية.

وتصدّرت المسيرة لافتة كبرى كتب عليها: «حقيقة وتنوّع آراء وليس دعاية».

وقال متظاهر يدعى سيباستيان، ويبلغ 25 عاماً، «الأزمة لم تبدأ العام الجاري، هي مستمرة منذ عام 2014؛ لذا أعتبر أن الحديث عن عدوان» روسي على أوكرانيا هو في الواقع توصيف غير دقيق.

وفي هانوفر، حيث انطلق متظاهرون مؤيدون للروس في موكب بالسيارات تحت مراقبة الشرطة، نُظّمت تظاهرة مقابلة شارك فيها 3500 شخص تحت شعار «دعم أوكرانيا»، وفق الشرطة.

ومنعت قوات الأمن في ليوبيك، أمس الأول، موكباً مماثلاً لنحو ستين سيارة من المضي قدماً بسبب «مخالفة التشريعات» المرعية الإجراء، خصوصاً في ما يتعلّق بـ«إبداء التأييد للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، واستخدام رموز محظورة»، وفق الشرطة المحلية.

وتخشى السلطات الألمانية تمدّد النزاع الروسي الأوكراني إلى أراضي البلاد.

وفي ألمانيا 1.2 مليون شخص متحدّرين، هم أو عائلاتهم، من روسيا، و325 ألفاً من أوكرانيا، يضاف إليهم ما لا يقل عن 316 ألف لاجئ أوكرانيين وصلوا إلى ألمانيا منذ بدء الهجوم الروسي.