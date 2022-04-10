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أميركا تتعهد بتزويد كييف بالأسلحة
جندي أوكراني يحمل سلاحاً مضاداً للدبابات قرب كييف (أ ف ب)
11 ابريل 2022 01:43

واشنطن (وكالات)
 
أفاد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد أوكرانيا «بالأسلحة التي تحتاج إليها» للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى الحصول على مزيدٍ من المساعدة العسكرية من الغرب.
وقال سوليفان إن إدارة بايدن سترسل مزيداً من الأسلحة إلى أوكرانيا لمنع روسيا من السيطرة على مزيدٍ من الأراضي واستهداف المدنيين.
وقال سوليفان لشبكة «إيه بي سي نيوز»: «سنزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج إليها لصد الروس، ومنعهم من السيطرة على المزيد من المدن والبلدات».
وفي حديثه لاحقاً على قناة «إن بي سي نيوز»، قال سوليفان، إن الولايات المتحدة «تعمل على مدار الساعة لتسليم أسلحتنا، وتنظم وتنسق تسليم أسلحة من العديد من البلدان الأخرى». وأضاف سوليفان: «تصل الأسلحة يومياً، بما في ذلك اليوم الحالي». 
وقال البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية بقيمة 1.7 مليار دولار لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجومها في 24 فبراير الماضي. وشملت شحنات الأسلحة صواريخ ستينجر الدفاعية المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، إضافة إلى الذخيرة والدروع الواقية.

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