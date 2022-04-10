المستشار النمساوي يلتقي بوتين اليوم في موسكو

فيينا (وكالات)



يلتقي المستشار النمساوي كارل نيهامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في موسكو ليكون أول مسؤول أوروبي يجتمع بالأخير منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، حسبما أعلنت المستشارية أمس.

وقال متحدث باسم المستشار، الذي زار أوكرانيا أمس الأول، إنه «سيتوجه إلى موسكو بعدما ابلغ برلين وبروكسل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي»، بهدف تشجيع الحوار.

وأكّد المتحدث أن المستشار النمساوي سيكون أول مسؤول أوروبي يلتقي بوتين منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف أن نيهامر هو من بادر ورتب للاجتماع خلال زيارته لأوكرانيا، راغباً في «بذل كل ما في وسعه لتحقيق تقدم نحو السلام»، حتى لو كانت الفرص ضئيلة.

وينوي البحث مع الكرملين في «جرائم الحرب» في مدينة بوتشا قرب كييف التي زارها أمس الأول.

وعُثر على عشرات الجثث في لباس مدني قبل أسبوع في بوتشا، موزعة على الطرق وفي مقابر جماعية، بعيد انسحاب القوات الروسية من المدينة. ونفت موسكو أي ارتباط لها بذلك.

وكان نيهامر الذي عاد إلى فيينا، أمس، التقى في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث: «من المهمّ، في إطار حيادنا، أن ندعم أوكرانيا على المستويين الإنساني والسياسي». والنمسا عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ونددت فيينا بالهجوم الروسي على أوكرانيا، وطردت الأسبوع الجاري أربعة دبلوماسيين روس.