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أحزاب تدعم ماكرون في الدورة الثانية من انتخابات رئاسة فرنسا
صورة مجمعة لماكرون ولوبن
10 ابريل 2022 23:08

حصل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، على دعم بعض الأحزاب السياسية في مواجهة اليمينية المتطرفة مارين لوبن في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة.
ودعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف.
ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى بحسب التقديرات. وتصدر ماكرون نتائج هذه الدورة متقدماً ببضع نقاط على لوبن التي سيواجهها في 24 أبريل في إعادة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017.
وحصل ماكرون (44 عاماً) في انتخابات اليوم على 28.6% من الأصوات متقدماً بشكل ملحوظ على لوبان (53 عاماً) التي حصلت على 24.4%، بحسب قناة "تي أف 1" التلفزيونية الخاصة.
بينما أفادت توقعات محطة "فرانس 2" التلفزيونية الحكومية بحصول ماكرون على 28.1% ولوبان على 23.3%.

 

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
مارين لوبن
الانتخابات الرئاسية
فرنسا
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