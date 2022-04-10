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ماكرون ولوبن يتأهلان للدورة الثانية من انتخابات رئاسة فرنسا
ماكرون ولوبن
10 ابريل 2022 22:25

أظهرت تقديرات أولية أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن تأهلا، اليوم الأحد، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وتصدّر الرئيس ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وحصل ماكرون (44 عاما) على 28,6% من الأصوات متقدما على لوبان (53 عاما) التي حصلت على 24,4%، بحسب قناة "تي أف 1" التلفزيونية الخاصة.
بينما أفادت توقعات محطة "فرانس 2" التلفزيونية الحكومية بحصول ماكرون على 28,1% ولوبان على 23,3%.
ووفق التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثاً بحصوله على ما بين 19.8 و20.8 بالمئة من الأصوات.
وفي الدورة الثانية، ترجح استطلاعات الرأي فوز إيمانويل ماكرون لكن بفارق ضئيل جداً على لوبن.

المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
مارين لوبن
الانتخابات الرئاسية
فرنسا
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