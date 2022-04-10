اليوم 09:10
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع أمام مقره في بروكسل
10 ابريل 2022 21:06

يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، غداً الاثنين، لبحث فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن بفرض عقوبات على روسيا.
وأضافت الجمعة "فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة".
ورغم أن مقاطعة الاتحاد الأوروبي لواردات روسيا من الطاقة، والتي ستضر بالاقتصاد الروسي، ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، يؤكّد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.
ولطالما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر مماثل.
وتشمل الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية على موسكو، التي فُرضت اعتبارًا من الجمعة، حظرًا أوروبيًا على واردات الفحم الروسي، ما يشكّل خطوة أولى مهمة نحو حظر أوسع على موارد طاقة أخرى.
لكن الإجماع مطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لفرض أي عقوبات، وتحجم الدول التي تعتمد على الغاز الروسي عن إضافته إلى قائمة الحظر.

المصدر: آ ف ب
الاتحاد الأوروبي
عقوبات اقتصادية
روسيا
آخر الأخبار
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
زيلينسكي يؤكد إقتراب أوكرانيا من إكمال استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي
اليوم 09:08
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©