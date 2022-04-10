الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات جديدة ضد روسيا

يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، غداً الاثنين، لبحث فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن بفرض عقوبات على روسيا.

وأضافت الجمعة "فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة".

ورغم أن مقاطعة الاتحاد الأوروبي لواردات روسيا من الطاقة، والتي ستضر بالاقتصاد الروسي، ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، يؤكّد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.

ولطالما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر مماثل.

وتشمل الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية على موسكو، التي فُرضت اعتبارًا من الجمعة، حظرًا أوروبيًا على واردات الفحم الروسي، ما يشكّل خطوة أولى مهمة نحو حظر أوسع على موارد طاقة أخرى.

لكن الإجماع مطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لفرض أي عقوبات، وتحجم الدول التي تعتمد على الغاز الروسي عن إضافته إلى قائمة الحظر.

المصدر: آ ف ب