واشنطن تتخذ قراراً حاسماً لصالح أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويد أوكرانيا "بالأسلحة التي تحتاجها" في مواجهة العملية العسكرية الروسية. يأتي هذا القرار الحاسم في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى الحصول على مزيد من المساعدة العسكرية من الغرب. وقال سوليفان إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. وأوضح مستشار الأمن القومي الأميركي لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" التلفزيونية الأميركية "سنزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لصد الروس ومنعهم من الاستيلاء على المزيد من المدن والبلدات". ورفضت موسكو اتهامات أوكرانيا ودول غربية بارتكاب جرائم حرب. وفي حديثه لاحقاً على قناة "إن.بي.سي نيوز" التلفزيونية، قال سوليفان إن الولايات المتحدة "تعمل على مدار الساعة لتسليم أسلحتنا... وتنظم وتنسق تسليم أسلحة من العديد من البلدان الأخرى". وأضاف سوليفان "تصل الأسلحة يومياً، بما في ذلك اليوم الحالي". وقال البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. وشملت شحنات الأسلحة صواريخ "ستينجر" الدفاعية المضادة للطائرات وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، بالإضافة إلى الذخيرة والدروع الواقية.