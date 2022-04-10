تحذيرات من خطر عودة تنظيم داعش

حذرت الأمم المتحدة والعراق من خطر عودة تنظيم داعش الإرهابي مطالبين بإعادة العراقيين من شمال شرق سوريا. خلال مؤتمر استضافته الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت إن ثلاثة من كل خمسة من سكان "مخيم الهول" في سوريا، الذي يضم أعضاء سابقين في التنظيم المتشدد وعائلاتهم، تقل أعمارهم عن 17 عاماً، وواحد من كل خمسة يقل عمره عن خمس سنوات. وأضافت بلاسخارت "السجون والمخيمات بما في ذلك مخيم الهول في شمال شرق سوريا قنابل موقوتة. إذا انفجرت، فلن يقتصر تأثيرها على العراق والمنطقة فقط لكنه سيمتد أبعد من ذلك. نزع فتيلها من مسؤوليتنا الجماعية ويجب أن يكون أولويتنا الجماعية". وأوضحت بلاسخارت أن العراق قدم نموذجاً على الساحة العالمية من خلال إعادة حوالي 450 أسرة، أو ما يقرب من 1800 فرد، منذ مايو 2021. بدوره، أكد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي أن "تنظيم داعش الإرهابي ما زال يمثل تهديداً حقيقياً، وجود مخيم الهول في شرق سوريا وأكثر من 12 ألف إرهابي في السجون لدى قوات سوريا الديمقراطية وهنالك محاولات مستمرة من قبل داعش لكسر هذه السجون". وناقش المؤتمر، الذي استضاف مسؤولين عراقيين وأجانب، بينهم ممثلون للأمم المتحدة، ما وُصف بالمسألة الحاسمة المتعلقة بعودة النازحين في شمال شرق سوريا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم وغير ذلك من الأمور. ومن جانبه، قال ماثيو تولر، سفير الولايات المتحدة لدى العراق، أمام المؤتمر ذاته "الولايات المتحدة تنضم لكم في الالتزام بهزيمة تنظيم داعش وأيديولوجيته والتأكد من أنه لن ينهض أبداً مجدداً. يمكنكم الاعتماد على دعم الولايات المتحدة الثابت. نتفهم أن التواصل والتنسيق عبر الحدود للعودة من مخيم الهول لا يزالان يشكلان تحديات للتخطيط للعودة الآمنة للعراقيين من ذلك المخيم. ملتزمون بمساعدتكم في التغلب على هذه العقبات وسنعمل مع التحالف وشركائنا في شمال شرق سوريا لضمان شفافية التواصل والتخطيط المشترك. لن يكون سهلاً الوصول إلى حل لأولئك العراقيين الباقين في شمال شرق سوريا، لكن هذه السلسلة من الموائد المستديرة هي خطوة حاسمة".