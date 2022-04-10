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أوكرانيا تطالب بعقوبات إضافية على روسيا
جندي أوكراني يقف قرب دبابة مدمرة
10 ابريل 2022 19:54

قالت أوكرانيا، اليوم الأحد، إنها تسعى إلى فرض مجموعة أخرى من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو والحصول على مزيد من المساعدات العسكرية من حلفائها.
وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على موقع تويتر، إنه تحدث هاتفياً إلى المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن فرض عقوبات إضافية علاوة على تقديم المزيد من الدعم الدفاعي والمالي لبلاده.
وذكر مكتب زيلينسكي أن الرئيس ناقش مع مسؤولين أوكرانيين مقترحات كييف لفرض مجموعة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وجدد زيلينسكي مناشدته للحلفاء الغربيين بفرض حظر كامل على منتجات الطاقة الروسية وإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.
كان الاتحاد الأوروبي فرض يوم الجمعة حظراً على استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات الروسية، لكن واردات النفط والغاز من روسيا ما زالت كما هي.

 

المصدر: رويترز
روسيا
عقوبات
أوكرانيا
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