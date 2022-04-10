واشنطن تعلق على تعيين قائد روسي جديد للعملية في أوكرانيا
جنود أوكرانيون قرب دبابة
10 ابريل 2022 19:31
علقت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، على تعيين قائد روسي جديد للإشراف على العمليات العسكرية في أوكرانيا. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه يتوقع أن يعمد الجنرال ألكسندر دفورنيكوف إلى "تدبير أعمال بحق المدنيين". ولم يذكر سوليفان أي دليل على هذا التوقع. كان مسؤول حكومي غربي صرح في العاصمة البريطانية لندن بأن روسيا أعادت تنظيم قيادة عمليتها العسكرية في أوكرانيا وعينت قائدا جديدا من أصحاب الخبرات. وأوضح المسؤول الغربي أن دفورنيكوف، الذي يمتلك خبرة إثر عمله في سوريا، تولى مؤخراً منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد منح دفورنيكوف لقب البطل في عام 2016 نظراً لدوره في سوريا. غير أنه لم يصدر تأكيد رسمي بعد من الجانب الروسي بشأن تبديل قيادة العملية في أوكرانيا.