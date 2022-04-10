نشر بيانات جديدة لعدد اللاجئين الأوكرانيين

نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، بيانات جديدة عن أعداد اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقالت المفوضية، إن أكثر من 4,5 مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ 24 فبراير الماضي، وفق تعداد جديد.

وأحصت المنظمة 4,503,954 لاجئاً أوكرانياً، اليوم الأحد، بزيادة 62291 عن آخر حصيلة نشرت أمس السبت.

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

تشكل النساء والأطفال نحو 90 % من الذين فروا من أوكرانيا.

وفر نحو 210 آلاف شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون أحياناً صعوبات في العودة إلى بلدانهم الأم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 مليون، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 نيسان/ابريل.

واضطر أكثر من 11 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعيا إلى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليونا.

منذ 24 فبراير دخل 2,593,902 لاجئا إلى بولندا وفقاً لإحصاءات المفوضية لغاية 9 أبريل. وقدّر حرس الحدود البولنديون أن مليونين و630 ألف شخص دخلوا إلى بولندا من أوكرانيا، لغاية صباح الأحد.

ويكمل عدد كبير منهم طريقه إلى دول أوروبية أخرى. وحصل 700 ألف منهم على رقم التعريف الوطني في بولندا.

يستخدم هذا الرقم على نطاق واسع في العلاقات مع المؤسسات العامة البولندية، والخدمات الصحية، للحصول على رقم هاتف، والوصول إلى بعض الخدمات المصرفية، وغيرها.

أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 686,232 شخصا دخلوا إلى رومانيا، بحلول 9 أبريل، ووصل جزء كبير منهم عبر مولدافيا ثم تابعوا رحلتهم إلى بلدان أخرى.

واستقبلت مولدافيا، الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي من الأفقر في أوروبا، 410,882 لاجئا، وفقاً لإحصاءات مفوضية اللاجئين.

وتشجع المفوضية الأوروبية اللاجئين الأوكرانيين على مواصلة رحلتهم للاستقرار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر قدرة على تحمل العبء المالي.

كما استقبلت المجر 419,101 أوكرانياً بحلول 9 أبريل، وفقاً لأرقام مفوضية اللاجئين.

ودخل 314,485 أوكرانيا إلى سلوفاكيا، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

فيما بلغ عدد من لجأوا إلى روسيا حوالى 404,418 شخصاً.

واستقبلت بيلاروس 19096 شخصاً.

المصدر: آ ف ب