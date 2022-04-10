فرنسا تقترع لانتخاب رئيس من بين 12 مرشحاً

بدأ الناخبون الفرنسيون، اليوم الأحد، التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس من بين 12 مرشحاً.

ويتوقع المراقبون واستطلاعات الرأي مبارزة في الدورة الثانية في 24 أبريل الجاري بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي لم تكن يوماً أقرب إلى الفوز.

ودعي نحو 48,7 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع للاختيار بين 12 مرشحاً في الدورة الأولى في نهاية حملة طغى عليها وباء كوفيد-19 أولاً، ثم الحرب في أوكرانيا التي هيمنت على جزء من النقاشات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة بتوقيت جرينتش في فرنسا، بينما بدأ بعض الفرنسيين في أراضي ما وراء البحار التصويت أمس السبت، على أن تصدر التقديرات الأولى حوالى الساعة 18,00 ت غ بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة.

ترجح استطلاعات الرأي أن يأتي ماكرون في الطليعة، متقدماً على مارين لوبن كما في انتخابات 2017، بينما يحل مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في المركز الثالث.

غير أن كل الاحتمالات تبقى مطروحة مع توقع نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة يخشى العديد من خبراء السياسة أن تتجاوز الرقم القياسي الذي سجل في 21 أبريل 2002 (28,4 بالمئة)، وهو الأعلى في دورة أولى من الانتخابات الرئاسية، وأكبر بكثير من النسبة المسجلة في 2017 (22,2 بالمئة).

وعند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، كان 25,48% من المسجّلين للاقتراع أدلوا بأصواتهم.

وتميل الدراسات العديدة إلى إظهار أن لوبن وميلانشون يشهدان، منذ أيام، مسار تقدم مما يقلص إلى حد كبير الفارق مع إيمانويل ماكرون الذي دخل الحملة متأخراً.

ووراء هؤلاء المرشحين الثلاثة، يبدو الطامحون الآخرون إلى الرئاسة بعيدين عن تحقيق ذلك، لا سيما مرشحة اليمين التقليدي فاليري بيكريس والمنافس اليميني المتطرف الآخر إريك زمور.

في هذه الأجواء، ركزت مارين لوبن في حملتها منذ البداية على القوة الشرائية، كما فعل جان لوك ميلانشون الذي دعا حزبه الناخبين اليساريين إلى التصويت «المفيد» لصالحه، بدلاً من المرشحين اليساريين الآخرين مثل عالم البيئة يانيك جادو والاشتراكية آن هيدالغو أو الشيوعي فابيان روسيل.





المصدر: آ ف ب