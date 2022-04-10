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شهباز شريف يترشح لرئاسة وزراء باكستان
شهباز شريف
10 ابريل 2022 16:28

قدم شهباز شريف السياسي المعارض ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الباكستاني المقبل إلى البرلمان اليوم الأحد.
يأتي ذلك بعد أن خسر رئيس الوزراء الحالي عمران خان تصويتاً على الثقة أجراه البرلمان مساء أمس.
وشهباز (70 عاماً) هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.
وقد قاد محاولة المعارضة في البرلمان للإطاحة بخان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل محله بعد تصويت من المقرر إجراؤه غداً الاثنين.
وقالت مريم أورنجزيب المتحدثة باسم حزب شهباز، اليوم الأحد، إن زعيمه سلم أوراق ترشيحه للبرلمان.
وسقطت حكومة خان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعد جلسة استمرت 13 ساعة تضمنت تأخيرات متكررة وكلمات مطولة لنواب من حزب الإنصاف الذي يتزعمه خان.
ولم يعلق خان علنا على الإطاحة به.

المصدر: رويترز
باكستان
شهباز شريف
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