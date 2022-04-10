مصر.. إجراءات جديدة للقادمين من الخارج

القاهرة (الاتحاد)

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات جديدة بالمطارات تتعلق بالقادمين من الخارج، لتسهيل دخولهم البلاد، بإلغاء العمل بكروت الصحة العامة لجميع القادمين، مع ضرورة وجود كود الموافقة QR Code من خلال التسجيل الإلكتروني للدخول عبر المطارات.

في إطار التعليمات الجديدة، ألغت وزارة الصحة خطوة تطهير الطائرات الاستثناء عقب كل رحلة، وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي، لتعود إجراءات التنظيف والتطهير العادية وفق جداول التشغيل المحددة.

وبحسب الوزارة، فإنه إذا ظهرت حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أو اشتباه بالإصابة على متن الطائرة، فإنه يتم تطهير الطائرة تحت إشراف الحجر الصحي، طبقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية في فترة انتشار الفيروس.

أما في حالة تعديل موعد الرحلة، فيمكن للمسافر إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية وتعديل بياناته، أما في حالة حجز الركب تذكرته في المطار قبل الرحلة، فإنه يسجّل بشكل سريع على المنصة وتظهر بياناته الصحية إلكترونياً بشكل فوري.