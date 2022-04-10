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روسيا: تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية بعد وصول تعزيزات من مقاتلين أجانب
روسيا: تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية بعد وصول تعزيزات من مقاتلين أجانب
10 ابريل 2022 13:36

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقر قيادة لكتيبة أوكرانية شرق البلاد بعد وصول تعزيزات لها من مقاتلين أجانب.
ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، القول اليوم الأحد :"خلال الليلة الماضية، دُمّر بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر مقر قيادة وموقع مرابطة قوات لكتيبة دنيبرو القومية، وصل إليه مؤخرا تعزيزات مؤلفة من مقاتلين أجانب".
كما ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت منصات إطلاق لصواريخ "إس300-" تابعة للجيش الأوكراني.
وأعلن أن سلاح الجو قصف 86 هدفاً عسكرياً جديداً في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعاً ذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعاً حصيناً وتجمعا للآليات الحربية الأوكرانية.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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