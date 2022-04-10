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عاصفة استوائية تضرب الفلبين
عاصفة استوائية تضرب الفلبين
10 ابريل 2022 11:47

اجتاحت عاصفة استوائية الساحل الشرقي للفلبين، اليوم الأحد، وهي أول عاصفة تضرب البلاد.
وقال مكتب الأرصاد الجوية اليوم إن العاصفة، التي تحمل الاسم المحلي أجاتون، وصلت اليابسة فوق جزيرة كاليكوان قبالة مقاطعة سامار الشرقية، على بعد 659 كيلومتراً جنوب العاصمة مانيلا، بعد اشتدادها خلال الليل.

وتابع المكتب أنها تتجمع الآن مع رياح مستدامة قصوى تبلغ سرعتها 75 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل إلى 105 كيلومترات في الساعة، بينما تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.
وتم وضع إشارات التحذير من العواصف فوق العديد من المقاطعات الشرقية والوسطى، حيث كان من المتوقع أن تتسبب العاصفة أجاتون في سقوط أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة طوال اليوم.
وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن ترتفع الأمواج في المناطق المتضررة، و"هذه الأجواء قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمعظم السفن البحرية".
ويتعرض أرخبيل الفلبين إلى نحو 20 إعصاراً استوائياً في المتوسط كل عام.
وكان أقوى إعصار ضرب الفلبين على الإطلاق هو الإعصار القوي هايان، الذي تسبب في مقتل 6300 شخص وشرد أكثر من 4 ملايين في نوفمبر.

المصدر: وكالات
الفلبين
عاصفة
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