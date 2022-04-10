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بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية
بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية
10 ابريل 2022 11:12

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لاختيار واحد من 12 مرشحاً أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين مارين لوبن.

وترجح استطلاعات الرأي أن يأتي إيمانويل ماكرون في الطليعة متقدما على مارين لوبن كما في انتخابات 2017 بينما يأتي المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في المركز الثالث.

وفي حال لم يحصد أي من المرشحين 50 % من الأصوات خلال الجولة الأولى، يتأجل الحسم بين المرشحين اللذين سيحتلان المرتبتين الأولى والثانية. ومن المتوقع إجراء الجولة الثانية والحاسمة في 24 أبريل الجاري.

المصدر: وام
فرنسا
ماكرون
إيمانويل ماكرون
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