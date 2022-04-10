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حاكم دونيتسك: مقتل 5 مدنيين بقصف شرقي أوكرانيا
حاكم دونيتسك: مقتل 5 مدنيين بقصف شرقي أوكرانيا
10 ابريل 2022 09:50

قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون السبت في قصف روسي استهدف مدينتين في شرق أوكرانيا الذي يترقب هجوماً روسياً واسع النطاق، وفق ما أفاد حاكم اقليمي مساء عبر تليجرام.
وقال بافلو كيريلنكو حاكم منطقة دونيتسك "اليوم، قتل خمسة أشخاص واصيب خمسة آخرون إثر قصف روسي في منطقة دونيتسك"، مضيفا أن أربعة من القتلى قضوا في مدينة فوغليدار وواحد في بلدة نوفوميخايلوفكا.
وحضت السلطات الأوكرانية سكانها على مغادرتها قبل هجوم وشيك للقوات الروسية.
والسبت أعلن الجيش الأوكراني على فيسبوك أنه "دمر أربع دبابات وثماني عربات مدرعة وسبع مركبات لروسيا"، إلى جانب "طائرة مقاتلة ومروحية" وطائرات مسيرة.
شمالا قال فياتيسلاف زادورينكو أحد رؤساء البلديات في منطقة خاركيف إن "شخصين على الأقل قتلا في سلاتين نتيجة قصف روسي وأصيب شخص آخر بجروح".

 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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