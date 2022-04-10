اليوم 09:08
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
البيرو تعلن حالة طوارئ سياحية بسبب كورونا
البيرو تعلن حالة طوارئ سياحية بسبب كورونا
10 ابريل 2022 09:38

أعلنت البيرو السبت حالة طوارئ سياحية لإنعاش هذا القطاع الحيوي في البلاد الذي ألحق به تفشي فيروس كورونا أضرارا جسيمة.
وتراجع عدد السياح الأجانب في البيرو من 4,4 مليون عام 2019 إلى 900 ألف عام 2020. أما عام 2021 فقد زار البلاد 400 ألف سائح فقط، وفقا لبيانات رسمية.
وستعطي وزارة التجارة الخارجية والسياحة في غضون 15 يوما موافقتها على خطة طوارئ تشمل إجراءات إنقاذ مالي واستثمارات في مجال الترويج السياحي.
وتراجع اقتصاد البيرو بنسبة 11,12 بالمائة عام 2020 ودخل مرحلة ركود حتى يونيو 2021، لكن قطاع السياحة تلقى الضربة الاكبر.
وواجهت البيرو موجة ثالثة من وباء كوفيد في ديسمبر، لكن الإصابات انخفضت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.
وسجلت البيرو التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة أكثر من 3,5 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 212 ألف وفاة.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
البيرو
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©