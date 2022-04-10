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رئيس وزراء أستراليا يعلن موعد إجراء الانتخابات العامة
سكوت موريسون
10 ابريل 2022 08:39

 قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون اليوم الأحد إن أستراليا ستجري انتخابات عامة في 21 مايو، مما يطلق حملة من المتوقع أن تشهد مشاحنات بشأن تكاليف المعيشة وتغير المناخ وتساؤلات عن شخصية وكفاءة الأحزاب الكبرى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع تحالف المحافظين بقيادة موريسون أمام حزب العمال المعارض بعد تسع سنوات في السلطة. وكان موريسون متأخرا بالمثل في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات السابقة في مايو 2019 لكنه تمكن من الفوز.
وقال للصحفيين في كانبيرا "لا يزال هناك الكثير من الغموض. أعلم ذلك.. لكن هذه الانتخابات وهذه الحملة مهمة للغاية".

المصدر: وكالات
رئيس وزراء أستراليا
أستراليا
سكوت موريسون
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