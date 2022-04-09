اشتباكات في جنوب السودان رغم اتفاق السلام

جوبا (وكالات)

اندلعت معارك في شمال جنوب السودان بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية لنائبه رياك مشار، حسبما أعلن مسؤولان عسكريان من الطرفين مع دعوتهما إلى إنهاء الأعمال العدائية. وتأتي الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة، حسبما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية. ويدور القتال حول معسكر كوتش ميرمير في ولاية الوحدة الذي يضم قوات موالية لمشار (الحركة الشعبية-الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة)، وتعرض لهجوم من ميليشيات مدعومة من الجيش، بحسب مسؤولين من الطرفين مجتمعين في العاصمة جوبا.

وشدد رئيس الأركان بالنيابة في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الجنرال غابرييل دوب لام، على «ضرورة حل مشكلة انعدام الأمن، على وجه السرعة».

وجاء تصريحه، خلال مؤتمر صحافي تناول ترتيبات توحيد القوات المسلحة، عقد مع نائب قائد جيش جنوب السودان الجنرال ثوي تشاني ريت. وأشار المسؤولان العسكريان إلى أنه سيتم عقد لقاء بين قيادتي الطرفين حول هذا الموضوع.