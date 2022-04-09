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قتيل وجرحى في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين
قتيل وجرحى في عملية للجيش الإسرائيلي في جنين
10 ابريل 2022 02:43

جنين (وكالات) 

قتل فلسطيني وجرح آخرون، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بعد يومين على هجوم تل أبيب الذي نفذه فلسطيني من المخيم وأودى بحياة 3 أشخاص.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن «حصيلة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين» بلغت «قتيلاً وخمس إصابات بالرصاص الحي».
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم جنين، الذي يعتبر أحد معاقل الفصائل الفلسطينية المسلحة، في الضفة الغربية المحتلة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أطلق، أمس الأول، يد قوات الأمن «للتحرك من أجل دحر موجة جديدة من الإرهاب» في إسرائيل بعد الهجوم المسلح، الذي وقع مساء الخميس الماضي، وسط تل أبيب، وأسفر عن سقوط 3 قتلى.

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