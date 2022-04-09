اليوم 09:07
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع سورية
غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع سورية
10 ابريل 2022 02:43

دمشق (وكالات)

نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، غارة استهدفت مواقع للحكومة السورية في المنطقة الوسطى في سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
ولم توضح الوكالة ما إذا أوقعت الغارة ضحايا، أو ماهية المواقع المستهدفة. 
 وأكد مصدر عسكري أن «الهجوم الجوي جاء من اتجاه شمال، لبنان مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى». وتابع المصدر العسكري: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «صواريخ إسرائيلية استهدفت عدة نقاط في محيط مدينة مصياف ونقطة في قرية السويدي ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي بريف حماة الغربي، حيث تتواجد ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني» و«مستودعات ومراكز بحوث لتطوير الصواريخ، والطائرات المسيرة».

إسرائيل
سوريا
آخر الأخبار
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
عربي ودولي
زلزال قوي في المحيط الهادئ قبالة السلفادور
اليوم 08:38
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
دنيا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة في الفضاء
اليوم 08:36
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©