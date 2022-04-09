غارة جوية إسرائيلية تستهدف مواقع سورية

دمشق (وكالات)

نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، غارة استهدفت مواقع للحكومة السورية في المنطقة الوسطى في سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ولم توضح الوكالة ما إذا أوقعت الغارة ضحايا، أو ماهية المواقع المستهدفة.

وأكد مصدر عسكري أن «الهجوم الجوي جاء من اتجاه شمال، لبنان مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى». وتابع المصدر العسكري: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت بعضها».

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «صواريخ إسرائيلية استهدفت عدة نقاط في محيط مدينة مصياف ونقطة في قرية السويدي ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي بريف حماة الغربي، حيث تتواجد ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني» و«مستودعات ومراكز بحوث لتطوير الصواريخ، والطائرات المسيرة».