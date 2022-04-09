أوكرانيا: مازلنا مستعدين للمفاوضات مع روسيا

وكالات (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مع روسيا، والتي توقفت بعد تسجيل فظائع في المدن الأوكرانية المحررة، رغم هجوم وشيك في الشرق.

وأكد الرئيس الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار كييف ومدينة بوتشا القريبة من العاصمة، «لطالما قالت أوكرانيا إنها مستعدة للمفاوضات، وستبحث عن أي احتمال يفضي إلى وقف الأزمة، في الوقت نفسه، نشهد للأسف تحضيرات لمعارك ضخمة، يقول البعض إنها حاسمة، في الشرق».

وأضاف: «نحن مستعدون للقتال، وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الأزمة. وفي الوقت الحالي، نحن نبحث في الموازاة إجراء حوار».

وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة في 29 مارس في إسطنبول، وعرضت أوكرانيا حينها تفاصيل مقترحاتها الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع موسكو، وبخاصة «وضعها الحيادي» مقابل اتفاق دولي يضمن أمنها.

وتابع زيلينسكي: «في الشرق والجنوب، نلاحظ تكثيفاً للأسلحة والمعدات والقوات التي تستعد للسيطرة على جزء آخر من أراضينا».

ورداً على سؤال عن سيناريوهات مثل هذا الهجوم، اعتبر أنها تعتمد على «عدة عوامل» هي «قوتنا وسرعة شركائنا في تزويدنا بالأسلحة وإرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للذهاب أبعد من ذلك».

وفي هذه الأثناء، التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيلينسكي في كييف، وأعلن عن تقديم مساعدات مالية وعسكرية جديدة.

وجونسون هو أحدث مسؤول أجنبي يزور كييف بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق شمال العاصمة قبل نحو أسبوع. ولم يجرِ الإعلان مسبقاً عن الزيارة.

ودوت صفارات الإنذار من الضربات الجوية في المدن بأنحاء شرق أوكرانيا، الذي صارت العملية العسكرية الروسية تركز عليه في الأسابيع الماضية، بعد الانسحاب من المناطق القريبة من العاصمة كييف.

وحث مسؤولون أوكرانيون المدنيين في شرق البلاد على الفرار. وأمس الأول، قال مسؤولون، إن أكثر من 50 شخصاً قتلوا في هجوم صاروخي على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، حيث يتجمع آلاف الأشخاص، سعياً للفرار من المنطقة.

وتسبب الهجوم الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير، في فرار أكثر من أربعة ملايين شخص إلى الخارج، وقتل وجرح الآلاف، فضلاً عن تشريد ربع السكان وتحويل مدن إلى أنقاض.

وأدى سقوط الضحايا المدنيين إلى موجة إدانات دولية خاصة بسبب القتلى في بلدة بوتشا، التي كانت تحت السيطرة الروسية حتى الأسبوع الماضي.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين منذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالهجوم في 24 فبراير في «عملية عسكرية خاصة» ترمي إلى نزع سلاح أوكرانيا و«اجتثاث النازية» فيها. وترفض أوكرانيا والغرب موقف الكرملين باعتباره ذريعة لهجوم غير مبرر.

وكتب جونسون على «تويتر»، قائلاً إنه التقى مع زيلينسكي للإعلان عن حزمة من المساعدات المالية والعسكرية لإظهار «التزامنا بدعم نضال بلاده ضد الحملة العسكرية لروسيا». وخلّف هجوم يوم الجمعة على محطة القطارات في كراماتورسك، وهي مركز للمدنيين الفارين من شرق البلاد، قطعاً من الملابس واللعب المخضبة بالدماء وكذلك الحقائب الممزقة المتناثرة على رصيف المحطة.

وقال رئيس بلدية المدينة أولكسندر هونتشارينكو، الذي قدر عدد من كانوا متجمعين هناك وقت الهجوم بنحو 4000 شخص، إن عدد القتلى ارتفع إلى 52 على الأقل.

ونفت وزارة الدفاع الروسية المسؤولية عن الهجوم، قائلة في بيان، إن الصواريخ التي تشير تقارير إلى أنها أصابت المحطة، غير مستخدمة سوى في الجيش الأوكراني، وإن القوات المسلحة الروسية لم يكن لها أهداف محددة في كراماتورسك يوم الجمعة.

ووصف التلفزيون الرسمي الروسي الهجوم بأنه «استفزاز دموي» من جانب أوكرانيا.

ويقول الجيش الأوكراني، إن موسكو تتأهب لمسعى جديد تحاول فيه السيطرة بالكامل على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في دونباس اللتين يسيطر عليهما جزئياً الانفصاليون المدعومون من موسكو منذ عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث، إن الهجمات الجوية ستتزايد على الأرجح في الجنوب والشرق، مع سعي موسكو لإقامة جسر بري بين شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، ودونباس، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تمنع تقدمها.

وقال الجيش الروسي، أمس، إنه دمر مستودع ذخيرة في قاعدة ميرهورود الجوية في وسط شرق أوكرانيا.

وزار نيهامر أوكرانيا بعد يوم من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تحركات تستهدف إظهار دعم الغرب لزيلينسكي. وقالت فون دير لاين، أمس، إن المفوضية الأوروبية ستتعهد بتقديم مليار يورو لدعم أوكرانيا والدول التي تستقبل اللاجئين الفارين من الحرب.

وأعطت زيارات الزعماء الأجانب، وإعلان إيطاليا، أمس، عزمها إعادة فتح سفارتها في كييف في وقت لاحق من الشهر الحالي، علامة جديدة على أن المدينة تعود إلى قدر من الحياة الطبيعية. وبدأ بعض الأوكرانيين العودة إلى العاصمة، كما بدأت بعض المطاعم والمقاهي فتح أبوابها من جديد.

وتمكن الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، من تجاوز بعض الانقسامات لإقرار عقوبات جديدة تشمل حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيماوية وغيرها من المنتجات، إلى جانب تجميد الأصول التي تخص ابنتي بوتين، ومزيد من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين لدى الاتحاد الأوروبي.

ودعا زيلينسكي الغرب في مقطع مصور إلى بذل المزيد، بما في ذلك فرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي. وقال «أي تأخير في تقديم أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا».

مخاوف من تراجع إنتاج المحاصيل الأوكرانية إلى النصف

يمكن أن يتراجع إنتاج بعض أهم المحاصيل الأوكرانية بواقع النصف العام الجاري، وهو ما يهدد مكانة أوكرانيا كأحد المصدرين المهمين، ويفاقم أزمة إمدادات عالمية محدودة بالفعل، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء. ويحدث الهجوم الروسي في فترة مهمة للمحاصيل، فالمزارعون الأوكرانيون بدأوا للتو زراعة القمح وعباد الشمس، الذي يعرقل المضي قدماً في زراعته الألغام الأرضية وقلة الوقود والسماد. وبالنسبة للقمح الذي جرى البدء في زراعته قبل الأزمة بشهور، فإن القوات تسيطر على جزء من مناطق زراعته.

وبالنسبة للموانئ التي جرى إغلاقها، فإن المزارعين يدرسون التحول إلى المحاصيل الملائمة أكثر للاستهلاك المحلي من التصدير، وحتى في هذه المرحلة المبكرة في موسم الزراعة يبدو أن الوضع كئيب، حيث يتوقع المحللون تراجع الإنتاج بما بين 30 في المئة و55 في المئة، على حسب المحصول.

وتسبب اضطراب حركة الإمداد في زيادة أسعار المحاصيل العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق الشهر الماضي، وأجج المخاوف بشأن الأمن الغذائي عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.