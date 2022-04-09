ألمانيا: قدراتنا على إمداد أوكرانيا بأسلحة محدودة

برلين (وكالات)

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، أمس، أن ألمانيا استنفدت كل إمكانياتها تقريباً لإمداد أوكرانيا بمعدات من احتياطات جيشها، لكنها تعمل على عمليات تسليم تتم مباشرة من قبل منتجي الأسلحة.

وقالت لامبرخت لصحيفة «اوغسبرغر الغيماينه»، إنه «بالنسبة لعمليات تسليم قادمة من مخزون الجيش الألماني يجب أن أقول بصدق إننا وصلنا مع الوقت إلى حد أقصى».

وأضافت أن الجيش الألماني يجب أن يحافظ على قدرته على العمل، وأن يكون قادراً على ضمان الدفاع عن البلاد وعن حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتابعت الوزيرة الألمانية: «لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا فعل المزيد لأوكرانيا؛ لذلك أوضحنا ما يمكن أن تقدمه الصناعة مباشرة» في كييف، مؤكدة أن برلين تجري مشاورات «باستمرار مع أوكرانيا حول هذا الموضوع».

وحتى الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير كانت ألمانيا مترددة لأسباب تاريخية، في إرسال أسلحة إلى كييف التي طلبتها في مواجهة التوتر المتصاعد مع موسكو.

لكن المستشار أولاف شولتس تبنى موقفاً مغايراً، وتلقت القوات الأوكرانية بالفعل أسلحة مضادة للدبابات وقاذفات صواريخ وصواريخ أرض-جو من برلين.

لكن الهجوم على أوكرانيا يكشف تدريجياً الوضع «المقلق» للجيش الألماني، حسب مفوضة الدفاع في البرلمان «البوندستاغ»، إيفا هوغل، بينما تحدث أحد كبار الضباط عن جيش بري «لا يملك شيئاً».

ودعا وزير الخارجية الألماني دميترو كوليبا، يوم الخميس الماضي، أعضاء الناتو إلى إمداد بلاده بسرعة بمزيد من المعدات العسكرية، بما في ذلك أسلحة ثقيلة. وقال: «من الواضح أن ألمانيا يمكنها أن تفعل المزيد نظراً لاحتياطاتها».

وطلب الأوكرانيون بشكل خاص من برلين تسليمهم مئة مركبة مدرعة من نوع «ماردر». ويملك الجيش الألماني هذه الآليات التي تنتجها شركة «راينميتال» الألمانية.