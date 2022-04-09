«الحوثيون» ينتهكون الهدنة ويواصلون هجومهم بمأرب

مأرب (وكالات)

واصلت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، لليوم الثاني على التوالي، شنّ هجوم واسع، ومن محاور عدة، على مواقع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية جنوب مأرب.

وقصفت الميليشيات مديرية الوادي بمأرب، التي تضم أكبر مخيمات النزوح، صباح أمس، بصاروخ باليستي هو الثاني منذ إعلان الهدنة، بعد صاروخ أطلقته على مديرية رغوان قبل يومين، ونقلت مصادر محلية أن الصاروخ وقع في مكان فارغ، متسبباً بأضرار مادية.

وتصدت مدفعية الجيش، في ساعات الفجر الأولى أمس، لهجوم مدرع في جبهة لعيرف، وأحرقت عدداً من الأطقم والآليات العسكرية، منها عربة «بي أم بي».

وقالت مصادر عسكرية، إن «الحوثيين» دفعوا بقوات متتالية من معسكر «أم ريش» و«قرون البور» باتجاه المناطق الصحراوية المفتوحة.

وحاولت مجاميع أخرى التسلل من سائلة النقعة لاستعادة الكثبان الرملية، التي حررها الجيش قبل أيام من إعلان الهدنة، لكنها فشلت في تحقيق أي مكاسب، وخسرت عشرات المقاتلين.

وعززت الميليشيات «الحوثية» مواقعها في جميع جبهات مأرب بآليات عسكرية، واستحدثت عدداً من المواقع التي دفعت إليها بمجاميع عسكرية خلال فترة الهدنة، استعداداً لشن هجمات أوسع على مواقع الجيش اليمني شمال وغرب وجنوب مأرب.

وأكدت قوات الجيش اليمني، أمس الأول، أن الميليشيات تواصل تصعيد خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب.

وكشف المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، عن ارتكاب الميليشيات «الحوثية» 108 خروقات للهدنة، يوم الخميس الماضي.

وأوضح أن الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع القوات الحكومية بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع بالطائرات المسيّرة وبالأخص في جبهات جنوب وغرب مأرب، وكذا نشر قناصين أمام مواقع لقوات الجيش في عدّة جبهات، وخصوصاً غرب وجنوب مأرب.

وأكد البيان أن تصعيد ميليشيات «الحوثي» وانتهاكاتها للهدنة الأممية، يأتيان في ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

في السياق، حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‎اليمن هانس غروندبرغ، أمس الأول، الأطراف اليمنية على ضبط النفس والالتزام بالهدنة المعلنة. وقال غروندبرغ في بيان مقتضب: «أتابع عن كثب آخر التطورات في ‎مأرب، وأحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس، والتزامهم المستمر بالهدنة كما وعدوا اليمنيين».