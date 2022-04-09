اليمن: تحركات لإعادة تنظيم الجانبين الأمني والعسكري

عدن (وكالات)

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، دخول بلاده مرحلة مهمة بعد استكمال المشاورات برعاية مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن إحلال السلام يعتمد على مدى ارتهان «الحوثيين» لأجندة خارجية. وأضاف، في تصريحات لـ«العربية»، أن قرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بنقل صلاحياته لمجلس القيادة كان مهماً، وأشار إلى أن حكومة الكفاءات نالت الثقة كجسم توافقي، موضحاً أن هناك تحركات لإعادة تنظيم وهيكلة الجانبين الأمني والعسكري. وأكد عبدالملك أن موضوع التغيير في الحكومة قابل للنقاش، لافتاً إلى أن التغييرات التي جرت تساعد على استيعاب الجميع.

وشدد على أن المجلس الرئاسي يضم كل القوى والتوافقات اليمنية.

إلى ذلك، التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد صالح، أمس، في مقر إقامته بالرياض، محافظ الحديدة الحسن طاهر.

وأكد صالح، أهمية تكاتف جهود جميع قوى الشعب من أجل مساندة جهود المجلس لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها.