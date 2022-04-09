دعوات للضغط على «الحوثيين» لوقف زرع الألغام

نيويورك (وكالات)

أكد القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، الوزير المفوض مروان علي نعمان، استمرار ميليشيات «الحوثي» الانقلابية في زرع الألغام في مناطق واسعة من اليمن، بشكل يهدد حياة وسلامة المدنيين بشكل يومي.

ودعا نعمان خلال لقائه الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن، ديفيد جريسلي، إلى ممارسة الضغط على الميليشيات للتوقف عن زرع الألغام وتقديم خرائط زراعة الألغام والشروع في نزعها، لتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

ولفت إلى الخطر الذي يمثله وضع الناقلة صافر، جراء تعنت «الحوثيين» وعرقلتهم لكافة الجهود الرامية لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الناقلة أو انفجارها.

وفي اللقاء، جدد نعمان التأكيد على دعم الحكومة اليمنية للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، التي تسببت بها الميليشيات «الحوثية».