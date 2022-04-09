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رئيس وزراء إيطاليا يبحث الأزمة الليبية في الجزائر
رئيس وزراء إيطاليا يبحث الأزمة الليبية في الجزائر
10 ابريل 2022 02:42

روما (وكالات)

أكدت مصادر دبلوماسية في العاصمة الجزائرية، أمس، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، سيزور الجزائر، غداً، لبحث التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية، خصوصاً الوضع في ليبيا، وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت المصادر، إن دراجي سيجري مباحثات مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتناول ملفات التعاون الثنائي، وكذا الأوضاع الدولية على مختلف الصعد.
وأشارت إلى أن الأزمة الليبية، وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسواق الطاقة بالخصوص، ستكون في صدارة المحادثات بين تبون ودراجي.
وأفاد مصدران بأن دراجي سيوقع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه روما جهودها لاستكشاف مصادر بديلة عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال مصدر إن دراجي سيصطحب معه وفداً، من المتوقع أن يضم رئيس مجموعة إيني الإيطالية للطاقة ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو تشينجولاني.

إيطاليا
الجزائر
ماريو دراجي
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روسيا
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