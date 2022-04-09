عملية جديدة لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

أجرت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، عملية جديدة لتبادل الأسرى ضمن العملية العسكرية الحالية. وأعلنت أوكرانيا أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء العملية. وأتاحت العملية الجديدة إطلاق سراح 12 جندياً و14 مدنياً أوكرانياً.وكتبت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني على تلغرام "بناء على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى. عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى الوطن. تمكنا أيضاً من تحرير 14 مدنياً بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصاً". ولم تحدد نائبة رئيس الوزراء الأوكراني عدد الروس الذين أفرج عنهم مقابل الأوكرانيين. وسبق أن قام الأوكرانيون والروس بعمليات تبادل عدة منذ بدء العملية في 24 فبراير. وفي الأول من أبريل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن روس لم تحدد عددهم مقابل تحرير 86 من جنودها.