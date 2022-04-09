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تعهدات بتقديم 10 مليارات يورو للاجئين الأوكرانيين
لاجئون أوكرانيون يصلون إلى بولندا
9 ابريل 2022 21:06

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، أن حملة تبرعات دولية جمعت 10,1 مليارات يورو لدعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية. 
وأطلقت حملة "ستاند آب فور يوكراين" لدعم اللاجئين الأوكرانيين من المنظمة الدولية "غلوبل سيتيزن" بدعم من الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
كما انضم فنانون إلى الحملة بجانب زعماء دول تعهدوا نيابة عن بلدانهم تعبئة مليارات الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
وقالت فون دير لايين، في العاصمة البولندية التي استضافت الحملة "تعهد العالم أخيرا بتقديم 9,1 مليارات يورو في إطار الحملة... إضافة إلى ذلك، تضيف المفوضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مليار يورو آخر للنازحين في أوكرانيا. إن جمع 10,1 مليارات يورو هو أمر عظيم". 
وأوضحت أن المبلغ الذي تعهدت به المفوضية الأوروبية يشمل 600 مليون للسلطات الأوكرانية و400 مليون إلى "الدول المحاذية التي تقوم بعمل رائع لمساعدة اللاجئين".
ووفق رئيسة المفوضية الأوروبية، "ستأتي" أموال أخرى لصالح الأوكرانيين.
كما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عبر موقعه الإلكتروني، عن برنامج بقيمة أربعة مليارات يورو ضمن حملة المساعدات مخصص لدعم المدن والمناطق الأوروبية على تلبية "احتياجات الاستثمار العاجلة والتصدي للتحديات المتعلقة باستقبال وإدماج لاجئي الحرب من أوكرانيا".
وأضافت فون دير لايين، خلال الحفل الختامي لحملة "ستاند آب فور يوكراين"، أن "تضامن البلدان والشركات والأفراد حول العالم يوفر بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة".
وتابعت "بمجرد توقف سقوط القنابل، سنساعد الشعب الأوكراني على إعادة بناء بلده. سنواصل الدفاع عن أوكرانيا".

المصدر: وكالات
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