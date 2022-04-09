جونسون يتعهد بمساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، بتقديم مزيد من الدعم إلى أوكرانيا خلال مباحثات مع الرئيس فولودومير زيلينسكي في العاصمة كييف. وكتب جونسون على موقع تويتر، بعد الاجتماع "التقيت اليوم صديقي الرئيس زيلينسكي في كييف بهدف إظهار دعمنا الراسخ للشعب الأوكراني". وأضاف "نرصد مساعدات جديدة مالية وعسكرية تظهر التزامنا في إطار نضال بلاده ضد العملية الروسية". وعرض رئيس الوزراء البريطاني تزويد أوكرانيا بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيدا بأداء الجيش الأوكراني لمواجهة العملية العسكرية الروسية. وسترسل لندن 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن. وقال مكتب جونسون إن هذه المساعدات تضاف إلى معدات عسكرية متطورة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار أميركي) أعلن عنها يوم الجمعة. كما ستضمن بريطانيا قرضا بقيمة 500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لأوكرانيا وستقوم بتحرير الرسوم الجمركية على معظم الواردات من أوكرانيا واتخاذ تدابير أخرى لتحرير التجارة.
وكتب زيلينسكي على حسابه في موقع تلغرام "أهلا بك في كييف، صديقي". وأشار مدير مكتب زيلينسكي اندريه يرماك عبر تلغرام إلى "نقاش غني وبناء"، مشيدا ب"قيادة" بوريس جونسون. وفي وقت سابق، نشر مسؤول في مكتب زيلينسكي على فيسبوك صورة تظهر الأخير وجونسون يتحادثان وقد جلسا حول طاولة. وكتب مساعد الرئيس اندريه سيبيها "بريطانيا هي الرائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا"، واصفا جونسون بأنه "زعيم التحالف المناهض للحرب. زعيم العقوبات على روسيا". وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون اجتمع مع زيلينسكي "تعبيرا عن التضامن مع الشعب الأوكراني".